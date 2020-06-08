В Краснодаре прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организованной группы граждан, обвиняемых в хищении средств граждан при строительстве многоквартирных жилых домов в поселке Краснодарском

/Криминал/

Прокуратура Прикубанского административного округа г. Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей в возрасте от 30 до 58 лет, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, указанные граждане, действуя в составе организованной преступной группы, под предлогом строительства многоквартирных жилых домов ЖСК «СИТИ», ЖСК «СИТИ-2», ЖСК «СИТИ-3», ЖСК «ЛИТЕР-4», расположенных на территории п. Краснодарского в городе Краснодаре, путем заключения договоров купли-продажи привлекли денежные средства 997 граждан, не намереваясь в дальнейшем исполнять свои обязательства.

В целях придания правдивости своих обещаний, часть полученных от граждан денежных средств направили на осуществление строительных работ, однако их объем был заведомо для участников преступной группы недостаточен для завершения строительства и сдачи объектов в эксплуатацию, не имея при этом намерения закончить строительство, а имея целью обман граждан, похитили свыше 690 млн рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела осуществляла следственная часть СУ УМВД России по городу Краснодару.

Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд г.Краснодара для рассмотрения по существу.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, ранее 31 марта 2020 года один из участников преступной группы, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, осужден Прикубанским районным судом города Краснодара к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/