Полицейские Приморско-Ахтарского района задержали подозреваемых в мошенничестве

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В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району обратился местный житель с сообщением о том, что стал жертвой мошенников. Мужчина пояснил полицейским, что в одном из мессенджеров нашел ссылку на объявление о продаже наркотических средств на Интернет-ресурсе. Будучи наркозависимым, он решил приобрести запрещенные вещества для личного употребления. По договоренности с продавцом мужчина перевел предоплату за товар в сумме около 6 000 рублей. Однако взятые на себя обязательства злоумышленники не выполнили и перестали выходить с потерпевшим на связь.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых. Двоих местных жителей в возрасте 25 и 26 лет сотрудники уголовного розыска задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что злоумышленники при помощи специальных технических программ создали в сети Интернет фейковый аккаунт по продаже наркотических средств, с помощью которого планировали похищать денежные средства пользователей, желающих приобрести запрещенные вещества.

Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности подозреваемых, а также ряд следственных мероприятий, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям потерпевшего.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa