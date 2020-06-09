Полицейские Туапсинского района пресекли незаконный оборот наркотиков

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Туапсинскому району оперативным путем получили информацию о том, что двое местных жителей могут быть причастны к незаконному обороту наркотических средств. При проверке сведения подтвердились.

В результате проведения оперативного эксперимента полицейские задокументировали факт сбыта двумя мужчинами в возрасте 52 и 54 лет наркотического средства – гашиша, массой около 100 граммов, что подтвердила проведенная экспертиза.

При обыске в домовладении, принадлежащем одному из злоумышленников, туапсинские полицейские совместно с сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Краснодарскому краю при силовой поддержке спецподразделения краевого главка обнаружили и изъяли еще 13 брикетов с аналогичным веществом. Общая масса наркотического средства в изъятой смеси составила более 1,2 килограммов. Для дальнейшего разбирательства мужчин задержали и доставили в отдел полиции.

Установлено, что злоумышленники планировали сбыть запрещенное вещество на территории района.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Туапсинскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. На период предварительного следствия задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa