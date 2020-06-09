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В районе Темрюкского залива пограничники задержали местного жителя за незаконный вылов креветки.

23-летний житель города Темрюка Краснодарского края на надувной лодке вышел в акваторию залива, чтобы извлечь орудия промысла, которые он незаконно установил накануне. Пограничники задержали мужчину на берегу. У правонарушителя обнаружено и изъято запрещенное для любительского рыболовства орудие лова - «вентеря» и порядка 3 тысяч особей креветки.

В отношении рыбака составлены материалы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ. Запрещенные орудия лова и морские биологические ресурсы изъяты.

Проводится дополнительный комплекс мероприятий, направленных на документирование и установление всех обстоятельств совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

Источник: http://ps.fsb.ru/department.htm

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Категория: Новости / Криминал

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