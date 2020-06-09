Сотрудников полиции принудивших несовершеннолетнюю к сексу приговорили к 2 и 4 годам

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Собранные следственным отделом по городу Анапе СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум бывшим сотрудникам патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Анапе. Они признаны виновными в понуждении несовершеннолетней к половому сношению (ч.2 ст.133 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что ночью 26 августа 2019 года сотрудники полиции на пляже Витязево обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. По версии следствия, полицейские, за не привлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили девушку к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов.

Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 и 4 года. Они также лишены права занимать должности на государственной службе в системе органов внутренних дел РФ, связанные с осуществлением функции представителя власти сроком на 3 года. Отбывать основное наказание мужчинам надлежит в колонии поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю