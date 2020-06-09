По инициативе прокуратуры города Геленджика должностные лица органов местного самоуправления привлечены к административной ответственности за нарушения бюджетного законодательства

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Прокуратура города Геленджика провела проверку соблюдения бюджетного законодательства в деятельности управлений образования, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и культуры администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.

Установлено, что должностными лицами указанных подразделений в отсутствии лимитов бюджетных ассигнований, то есть заведомо, не имея возможности на производство оплаты, заключено 5 муниципальных контрактов на выполнение работ, организацию поставок.

По фактам выявленных нарушений и в целях их устранения прокурор города внес представления, которые рассмотрены и удовлетворены, в отношении 4 должностных лиц возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.15.10 КоАП РФ (нарушение порядка принятия бюджетных обязательств).

Суд по результатам рассмотрения указанных дел назначил должностным лицам штрафы в размере 20 тыс. рублей каждый, нарушения бюджетного законодательства устранены в полном объеме.

Источник: Сайт Прокуратура Краснодарского края