/Криминал/

По инициативе прокуратуры города Геленджика должностные лица органов местного самоуправления привлечены к административной ответственности за нарушения бюджетного законодательства

Прокуратура города Геленджика провела проверку соблюдения бюджетного законодательства в деятельности управлений образования, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и культуры администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.

Установлено, что должностными лицами указанных подразделений в отсутствии лимитов бюджетных ассигнований, то есть заведомо, не имея возможности на производство оплаты, заключено 5 муниципальных контрактов на выполнение работ, организацию поставок.

По фактам выявленных нарушений и в целях их устранения прокурор города внес представления, которые рассмотрены и удовлетворены, в отношении 4 должностных лиц возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.15.10 КоАП РФ (нарушение порядка принятия бюджетных обязательств).

Суд по результатам рассмотрения указанных дел назначил должностным лицам штрафы в размере 20 тыс. рублей каждый, нарушения бюджетного законодательства устранены в полном объеме.

Источник: Сайт Прокуратура Краснодарского края

Просмотров: 56 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Криминал

Добавить комментарий

Последние новости

Путин назначил судей в регионах Юга

Приглашаем новороссийцев выбрать лучший конкурсный проект по предоставлению бюджета для граждан в 2020 году

Депутат ГД об учениях НАТО на Балтике: мы не можем быть безучастными

Инстраграм-сериал о Пушкине в изоляции посмотрели 900 тысяч человек

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за май 2020 года