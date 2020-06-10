Полицейские Красноармейского района задержали подозреваемых в серии краж

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В дежурную часть Отдела МВД России по Красноармейскому району поступило несколько сообщений от местных жителей о хищении имущества с территории частных домовладений. Общая сумма ущерба потерпевшим составила около 70 тысяч рублей.

Прибывшие по указанным адресам полицейские осмотрели места происшествий и опросили возможных очевидцев.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности и местонахождение подозреваемых. Шестерых местных жителей в возрасте от 18 до 25 лет стражи правопорядка задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции. При осмотре домовладений задержанных правоохранители изъяли большую часть похищенного имущества и вернули законным владельцам.

Установлено, что злоумышленники в течение месяца проникали в незапертые хозяйственные постройки, похищали электроинструменты, сельхозтехнику, металлические изделия и другое имущество.

В настоящее время установлена причастность задержанных к восьми фактам противоправной деятельности на территории района.

Следственным отделом ОМВД России по Красноармейскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa