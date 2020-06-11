Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Таджикистан, обвиняемого в двойном убийстве

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Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего гражданина Республики Таджикистан.

Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По версии следствия, в конце сентября 2019 года, А., находясь в домовладении, расположенном в хуторе Ленина города Краснодара, распивал спиртные напитки с двумя знакомыми ему ранее женщинами 70 и 48 лет, которые приходились друг другу матерью и дочерью.

В ходе распития спиртных напитков, между ним и женщинами произошла ссора, в ходе которой он поочередно нанес потерпевшим множественные удары ножом в голову, шею и туловище, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшие скончались на месте от причиненных повреждений.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал.

Прокуратура края направила уголовное дело в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследовании проведено территориальным отделом СКР по Краснодарскому краю.

Санкция за указанное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/