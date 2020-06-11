Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Белореченска, посадившего своего ребенка на цепь

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Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении Матвиенко Валентина, осужденного Белореченским районным судом 27 марта 2020 по и. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) к 2 годам лишения свободы, с отбыванием в колонии-поселении со штрафом в размере 5 тысяч рублей.

В суде установлено, что Матвиенко с целью психического воздействия в качестве наказания за плохое поведение в период с начала июня 2019 по 18 июля 2019 неоднократно помещал десятилетнего сына в подсобное помещение во дворе дома, приковывая его к металлической цепи. Цепь он обматывал вокруг шеи ребенка, а другой ее конец прикреплял замком к лестнице или ножке стеллажа. Все это сопровождалось жестоким обращением с ребенком, которому не предоставляли надлежащих условий и предметов для отдыха, питания, общения и личной гигиены.

Государственный обвинитель прокуратуры в виду чрезмерной мягкости состоявшегося приговора принес апелляционное представление.

Суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами представителя прокуратуры Краснодарского края, изменил приговор, назначив осужденному наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края