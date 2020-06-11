В Геленджике завершено расследование уголовного дела об умышленном повреждении имущества
На контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику в отношении 30-летнего местного жителя, по признакам преступлений предусмотренных частью 1 статьи 222.1 и частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
По данным следствия, обвиняемый нашел в лесном массиве ручную осколочную гранату, снаряженную взрывателем, и хранил ее в домовладении. Спустя несколько лет, находясь на одной из улиц города-курорта, злоумышленник, из чувства мести за созданную аварийную ситуацию на дороге, используя данный боеприпас, повредил две иномарки 54-летнего местного жителя. В результате владельцу транспортных средств причинен ущерб на общую сумму более 1,2 млн. рублей.
На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следственным подразделением ОМВД России по городу Геленджику собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю