В Геленджике завершено расследование уголовного дела об умышленном повреждении имущества

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На контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику в отношении 30-летнего местного жителя, по признакам преступлений предусмотренных частью 1 статьи 222.1 и частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

По данным следствия, обвиняемый нашел в лесном массиве ручную осколочную гранату, снаряженную взрывателем, и хранил ее в домовладении. Спустя несколько лет, находясь на одной из улиц города-курорта, злоумышленник, из чувства мести за созданную аварийную ситуацию на дороге, используя данный боеприпас, повредил две иномарки 54-летнего местного жителя. В результате владельцу транспортных средств причинен ущерб на общую сумму более 1,2 млн. рублей.

На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следственным подразделением ОМВД России по городу Геленджику собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю