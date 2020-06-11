Главы сельских поселений за неразмещение муниципального заказа привлечены к административной ответственности

становлено, что вопреки требований закона рядом поселений не проведен предварительный отбор участников ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура главам поселений внесла представления, которые были рассмотрены и удовлетворены. Однако проверкой в порядке контроля установлено, что несмотря на информирование прокуратуры об устранении нарушений, предварительный отбор участников ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера фактически не проведен.

По результатам дополнительно принятых мер реагирования нарушения закона устранены.

Кроме того, прокуратура в отношении глав сельских поселений возбудила дела об административных правонарушениях по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора), по результатам рассмотрения которых главы двух сельских поселений привлечены к административной ответственности в виде штрафа.