В Новороссийске полицейские задержали подозреваемого в угоне

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В дежурную часть отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску с сообщением о пропаже автомобиля «Шевроле» обратился 50 – летний местный житель.

. Мужчина пояснил полицейским, что оставил транспортное средство во дворе многоквартирного дома, а позже не обнаружил его на месте парковки.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили потерпевшего. Мужчина сообщил, что из квартиры пропали ключи от автомобиля. Полицейские составили ориентировку на розыск транспортного средства и передали ее всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили разыскиваемое транспортное средство с механическими повреждениями возле близлежащего дома. Была установлена причастность к противоправному деянию 23 – летней жительницы города Абинска. Злоумышленницу задержали на одной из улиц города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что накануне вечером девушка находилась в квартире потерпевшего, где совместно с ним распивала спиртное. Воспользовавшись алкогольным опьянением собственника автомобиля, девушка взяла ключи от автомобиля и поехала кататься. Не справившись с управлением, она допустила наезд на припаркованный автомобиль, после чего возвратилась к дому потерпевшего, оставила автомобиль и скрылась.

В настоящее время отделом дознания отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемой возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении женщины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску