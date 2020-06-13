Дом профессора МГУ ограбили на 17 млн рублей, в пропаже части денег заподозрили следователей

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Заслуженный биофизик Андрей Рубин с семьей праздновали день рождения сына, когда к ним вломились четверо грабителей и стали угрожать пистолетами и ножом.

Профессора избили, а остальным скрутили руки изолентой. Налетчики обчистили два сейфа - там хранились ювелирные изделия на сумму 250 тысяч долларов, а также наличными 70 тысяч долларов и миллион рублей.

В полицию заявил сын профессора. На допросе он также рассказал, что после налета бандитов у него еще раз украли деньги. По словам пострадавшего, рядом с сейфом лежало его портмоне с тысячей евро и 150 фунтами внутри. И что после того, как дом обчистили бандиты, эти деньги были на месте – он проверял, преступники их не заметили. А вот после следственных действий портмоне опустело, передает Lshot. Мужчина подозревает в краже криминалистов, которые приезжали на вызов.