В Анапе полицейские применили табельное оружие при задержании подозреваемого в совершении тяжкого преступления

/Криминал/

Сегодня в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили информацию о том, что в лесном массиве в районе посёлка Сукко может находиться подозреваемый в разбойном нападении.

Сотрудники ДПС ОМВД России по городу Анапа, патрулировавшие прилегающую к посёлку территорию, увидели мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. При попытке задержания он попытался скрыться, а потом напасть с ножом на полицейских. Полицейские потребовали у злоумышленника бросить нож, на что он не реагировал. В соответствии с Законом «О полиции» было произведено два предупредительных выстрела в воздух, но фигурант свои противоправные действия не прекратил. Сотрудники ДПС были вынуждены произвести выстрелы в сторону нападавшего, причинив ему ранения.

Мужчине незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Однако от полученных ранений правонарушитель скончался. Помимо ножа, у него обнаружены ножны и предмет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова.

Как сообщалось ранее, 11 июня неизвестный в посёлке Сукко, угрожая предметом, похожим на пистолет, попытался совершить разбойное нападение на офис одного из финансовых учреждений. Не сумев довести свой преступный умысел до конца, злоумышленник с места преступления скрылся. Его личность была установлена, им оказался ранее не судимый житель Иркутской области, 1974 г.р. Ориентировки с приметами подозреваемого были разосланы во все районные отделы полиции.

Собранный материал по факту произошедшего направлен в следственные органы.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю