Информационное сообщение от пограничников

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В ходе прохождения пограничного контроля на автомобильной составляющей МАПП «Адлер» на выезде из Российской Федерации сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю выявлен гражданин Республики Абхазия (1961 г.р.), следовавший на грузовом автомобиле, который отказался повиноваться законным требованиям пограничного наряда, а именно повторно предъявить документ, удостоверяющий личность.

В ходе досмотра транспортного средства был обнаружен полимерный сверток черного цвета, в котором находился синтетический наркотик «Метадон».

По материалам Пограничного управления следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»).

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.