/Криминал/

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с органами внутренних дел выявлен факт незаконного культивирования наркосодержащих растений.

Так, в рамках межведомственной профилактической операции «Мак-2020» в ходе осмотра территории приусадебного участка местного жителя села Нижняя Шиловка Адлерского района обнаружена «плантация» растений, выращиваемых в теплице, по внешним признакам схожих с коноплей.

Изъятые растения направлены на экспертно-криминалистическую экспертизу для проведения исследования на предмет наличие в них наркотических средств.

В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.