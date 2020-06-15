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В Туапсинском районе расхитителям электрооборудования грозит уголовная ответственность

Сотрудники отдела МВД по Туапсинскому району совместно с блоком безопасности Сочинского филиала «Россети Кубань» в ходе оперативных мероприятий выявили лиц, причастных к хищению электрооборудования на сумму более 220 тыс. рублей. Подозреваемым грозит уголовная ответственность.

Факт повреждения комплектной трансформаторной подстанции и хищения электрооборудования в поселке Сосновый был зафиксирован в ходе планового осмотра энергообъектов. С учетом аварийно-восстановительных мероприятий сумма ущерба энергокомпании составила около 345 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Выявлены подозреваемые лица, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Энергетики напоминают: за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, к которым относятся и электроустановки, законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Хищение энергооборудования и порча объектов электроэнергетики – правонарушение, которое в соответствии с Уголовным кодексом РФ может караться лишением свободы на срок до 10 лет. Нарушителям также необходимо будет возместить ущерб энергокомпании.

Подобные действия могут угрожать жизни и здоровью нарушителей и окружающих людей. По статистике, каждая вторая травма в электроустановках – смертельна. Кроме того, повреждения энергообъектов нередко становятся причиной технологических нарушений, и в итоге из-за отключений электричества страдают добросовестные потребители.

Учитывая социальную значимость электросетевого комплекса, в целях предотвращения случаев прекращения электроснабжения потребителей по вине злоумышленников энергетикам необходима помощь со стороны неравнодушных граждан.

О любых случаях повреждения линий электропередачи, попытках хищения оборудования и других противоправных действиях можно сообщить в полицию или по телефону горячей линии компании «Россети Кубань» 8- 800-100-15-52.

Источник: http://kubanenergo.ru/

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Категория: Новости / Криминал

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