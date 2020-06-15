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Информацияя пограничного управления

Сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю в акватории Черного и Азовского морей проводятся контрольно-профилактические мероприятия по пресечению незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов в период запрета на добычу их ценного вида камбалы-калкан.

В рамках данных мероприятий на побережье Кизилташского лимана выявлен гражданин РФ, который осуществил незаконную добычу камбалы в количестве 267 шт. В результате незаконной добычи водным биоресурсам причинен значительный ущерб. Орудия и средства добычи (сети общей длиной 750 м., лодка резиновая) изъяты установленным порядком.

В отношении правонарушителя составлены процессуальные материалы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах Российской Федерации или в открытом море») проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства на предмет наличия признаков преступления, предусмотренных ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

Всего по результатам проведенных в июне т.г. мероприятий браконьеры лишились почти полсотни сетей, в естественную среду обитания возвращены более 1000 экземпляров водных биологических ресурсов, в том числе краснокнижный осетр. Предотвращенный ущерб водным биологическим ресурсам превысил 1 500 000 руб.

Источник: http://ps.fsb.ru/department.htm

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Категория: Новости / Криминал

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