В Краснодаре задержан подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудника ДПС на улице Красной

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Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела о применении насилия в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Краснодару около одного из кафе на улице Красной (ч.1 ст.318 УК РФ) задержан подозреваемый в совершении данного преступления.

Напомним, в средствах массовой информации была опубликована видеозапись, на которой изображено, как девушка, запрыгнула на капот служебного автомобиля сотрудников полиции, расположенного у одного из кафе на улице Красной города Краснодара, пробежала по его крыше и скрылась. Также, на записи было запечатлено, как один из молодых людей, находившихся там же, применил в отношении сотрудника ДПС физическую силу. По результатам проведенной территориальным следственным отделом СКР по краю проверки было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что в ночь на 7 июня 2020 года сотрудник дорожно-патрульной службы совместно с коллегой прибыли по вызову к одному из кафе на улицу Красную, где граждане нарушали общественный порядок. По прибытии на место полицейскими было обнаружено скопление людей около одного из автомобилей, из которого громко играла музыка, чем нарушался общественный порядок. По данным следствия, сотрудник полиции, с целью составления документов проследовал в свой служебный автомобиль. В этот момент одна из девушек, находившихся рядом, запрыгнула на капот служебного автомобиля, пробежала по его крыше и скрылась. Полицейский предпринял попытку догнать ее, однако, 30-летний мужчина, находившийся там же, применил в отношении представителя власти физическую силу и толкнул его руками в спину.

Благодаря грамотно проведенным следователем СКР по краю следственным действиям, при оперативной поддержке сотрудников полиции была установлена личность фигуранта и его местонахождение.

В настоящее подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/