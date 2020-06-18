Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Сочи раскрыли грабеж

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В дежурную часть отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи с сообщением о нападении обратилась местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что на одной из улиц города-курорта на нее напал неизвестный мужчина и похитил принадлежащую ей сумку с деньгами и личными вещами. Сумма ущерба составила около 10 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, составили ориентировку на розыск подозреваемого, которую направили всем наружным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника. 27-летнего приезжего сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали на одной из улиц города-курорта и доставили в Отдел.

При дальнейшей проверке правоохранители установили причастность задержанного к совершению еще одного противоправного деяния на территории города Сочи. Установлено, что похищенными денежными средствами мужчина распорядились по своему усмотрению.

В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa