На Кубани завершено расследование уголовного дела о незаконном получении кредита

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На контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом ОМВД России по Каневскому району в отношении 48-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное получение кредита».

При проверке информации, поступившей оперативным путем, сотрудники полиции совместно с представителями ОЭБ УФСБ России по Краснодарскому краю выявили четыре факта незаконного получения кредитов индивидуальным предпринимателем.

Правоохранители установили, что индивидуальный предприниматель, предоставив в банк документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии в его пользовании земель сельскохозяйственного назначения, оформил четыре кредита на общую сумму более 90,5 млн. рублей. Взятые на себя обязательства по возвращению долга обвиняемый в полном объёме не выполнил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

На период предварительного следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa