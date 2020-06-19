В Краснодаре направлено в суд уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и легализации денежных средств

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На контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось расследование уголовного дела, возбужденного следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару в отношении 47-летней жительницы станицы Северской по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление полномочиями» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Установлено, что обвиняемая, являясь председателем правления кредитного потребительского кооператива, изготовила подложные протоколы решений правления кооператива и совершила финансово-хозяйственные сделки по передаче в заем денежных средств лицам, без одобрения их членами общего собрания кооператива и правления организации, а также без надлежащей проверки финансовой возможности выполнения заемщиками обязательств по возврату займа и процентов.

Получив денежные средства от пайщиков кооператива, злоумышленница прибрела в Горячем Ключе земельный участок, часть которого оформила на свое имя.

В результате противоправной деятельности обвиняемой 43 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 14,6 млн. рублей.

На период предварительного следствия обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa