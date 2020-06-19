В Сочи мужчина признан виновным в причинении телесных повреждений сожительнице, повлекших ее смерть

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Собранные следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему Василию Катаеву. Он признан виновным в причинении телесных повреждений 32-летней сожительнице, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что утром 16 ноября 2019 года Катаев на автомобиле вместе с женщиной направлялся к одному из ее знакомых. В машине между ними произошел конфликт, поскольку обвиняемый полагал, что сожительница хочет подбросить ему запрещенные вещества и сообщить о том, что он их, якобы, хранит, в правоохранительные органы. В ходе ссоры, которая продолжилась на обочине дороги, Катаев нанес оппонентке не менее 12 ударов руками и ногами в область головы и туловища. После этого Катаев с места происшествия скрылся, оставив потерпевшую недалеко от остановки общественного транспорта «Орлиные скалы». Пострадавшую обнаружили местные жители, о чем сообщили в правоохранительные органы и вызвали на место медиков, но, несмотря на оказанную помощь, женщина скончалась в результате причиненных ей повреждений. Между тем, Катаев от органов предварительного следствия скрылся, покинув территорию Краснодарского края.

В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно- розыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста регионального управления СКР, а также сотрудников полиции была установлена причастность Катаева к совершению данного преступления, а также установлено его местонахождение в городе Томске и он был задержан.

Приговором суда Василию Катаеву назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчине надлежит в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa