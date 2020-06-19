Просьба помочь в розыске молодого человека, пропавшего в 2008 году

/Криминал/

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения Артема Зацман.

В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь на 19 января 2008 года, на тот момент 15-летний Артем Зацман находился по адресу Иркутская область, СНТ «Конденсатор» деревня Стеклянка, улица Набережная, № 9, где произошел пожар, в результате которого дом полностью уничтожен огнем. При проведении осмотра сгоревшего дома останков человека обнаружено не было. Местонахождение Артема Зацман до настоящего момента не установлено.

Приметы пропавшего Артема Зацман (на момент исчезновения): на вид 15 лет, рост 160 см., среднего телосложения, европейский тип лица, волосы русого цвета прямые средней длины.

Особые приметы: шрам от операции на переносице, родимое пятно у пупа, веснушки.

Был одет: шапка вязанная черного цвета, пуховик болоньевый черного цвета горизонтально простроченный, трико темно-синего цвета с голубыми лампасами, кроссовки зимние черного цвета.

Гражданам, обладающим какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения или местонахождении Артема Зацман просьба сообщить в следственное управление СК России по Иркутской области, по адресу: город Иркутск, улица Володарского, 11, либо по телефону: 8 (3952) 20-46-54 или 2

Источник: https://kuban.sledcom.ru/