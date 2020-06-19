Сочинские полицейские пресекли незаконный сбыт наркотических средств

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по городу Сочи оперативным путем получили информацию о том, что приезжий из Москвы может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ на территории города-курорта. При проверке сведения подтвердились. Правоохранители остановили 31-летнего мужчину для проверки документов на одной из сочинских улиц. Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться на велосипеде, однако был задержан и доставлен в отдел полиции.

При досмотре личных вещей задержанного в сумке, прикрепленной к раме велосипеда, полицейские обнаружили 30 искусственных камней, внутри которых находились свертки с порошкообразным веществом белого цвета. При осмотре съемного жилья в Центральном районе города Сочи, где фактически проживал подозреваемый, полицейские изъяли более 130 свертков и пакеты с аналогичным веществом. Согласно заключению эксперта, все изъятое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой около 400 граммов.

Установлено, что злоумышленник приобрел оптовую партию наркотиков, расфасовал и планировал сбыть на территории города-курорта путем тайниковых закладок.

В настоящее время следственным подразделением УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция указанной стати предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa