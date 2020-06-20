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Полицейские Новороссийска провели оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок»

На территории  Приморского района  правоохранители составили 27 административных протоколов и выявили факт незаконного хранения наркотических средств.

19 июня с 09:00 до 22:00 часов на территории  района сотрудники полиции провели оперативно-профилактическую операцию «Правопорядок». Основная  цель мероприятия - снижение уровня преступлений в общественных местах и на улицах, пресечение и профилактика административных правонарушений. В проведении операции было задействовано 60 сотрудников полиции. Полицейскими составлено 27 административных протоколов.

Сотрудниками ДПС и ГИБДД составлено 9 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения водителями крупногабаритного транспорта, 4 протокола составлено за управление транспорта при наличии неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, 2 материала в отношении водителей, управлявших транспортом без страхового полиса.

Полицейскими выявлен факт нарушения миграционного законодательства.

Изъято свыше 250 литров алкогольной продукции, реализуемой с нарушениями законодательства. Сотрудниками выявлено 4 факта в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Масштабные профилактические мероприятия во внутригородских районах будут продолжены.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Криминал

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