Полицейские Новороссийска провели оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок»

/Криминал/

На территории Приморского района правоохранители составили 27 административных протоколов и выявили факт незаконного хранения наркотических средств.

19 июня с 09:00 до 22:00 часов на территории района сотрудники полиции провели оперативно-профилактическую операцию «Правопорядок». Основная цель мероприятия - снижение уровня преступлений в общественных местах и на улицах, пресечение и профилактика административных правонарушений. В проведении операции было задействовано 60 сотрудников полиции. Полицейскими составлено 27 административных протоколов.

Сотрудниками ДПС и ГИБДД составлено 9 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения водителями крупногабаритного транспорта, 4 протокола составлено за управление транспорта при наличии неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, 2 материала в отношении водителей, управлявших транспортом без страхового полиса.

Полицейскими выявлен факт нарушения миграционного законодательства.

Изъято свыше 250 литров алкогольной продукции, реализуемой с нарушениями законодательства. Сотрудниками выявлено 4 факта в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Масштабные профилактические мероприятия во внутригородских районах будут продолжены.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску