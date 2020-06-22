В Сочи возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств

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В дежурную часть отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи обратился сотрудник одного из местных продовольственных магазинов.

Мужчина пояснил правоохранителям, что при проведении ревизии обнаружил недостачу денежных средств в сумме более 200 000 рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой. 40-летнюю местную жительницу, ранее работавшую продавцом в данной торговой точке, стражи правопорядка задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что присвоенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время следственным подразделением УВД по городу Сочи в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На период предварительного следствия задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю