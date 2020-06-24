В Ростове задержали местного жителя, незаконно отправлявшего культурные ценности в Испанию и США

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Мужчину, незаконно отправлявшего культурные ценности в Испанию и США, арестовали в донской столице. Как сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни, 53-летний подозреваемый действовал в ноябре и декабре 2019 года.

По информации ведомства, мужчина отправил сосуд 19-го века и водолей для омовения рук в Испанию и Соединенные Штаты Америки. Правоохранители пресекли переправу и задержали подозреваемого. Эксперты заключили, что стоимость ценных предметов составляет более чем 300 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере». В настоящее время ростовчанин помещен под домашний арест. Кроме того, проводятся обыски для выявления других ценных предметов.

Источник: https://www.mk.ru/