Брат замурованного в бетон ребенка знал о его убийстве

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Брат ребенка, чье тело было обнаружено в бетоне в Астрахани, знал об убийстве и месте нахождения тела, однако молчал об этом три месяца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информация о месте, где находится тело 12-летнего мальчика, была получена в ходе очередного допроса его старшего брата, заявил источник. В настоящее время устанавливается степень участия брата в преступлении.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила замурованное в бетоне тело 12-летнего мальчика. Труп находился под полом в доме старшего брата. Как выяснили следователи, мать убила ребенка гантелью во время ссоры и скрыла следы. Позже она с мужем обратилась в полицию и заявила о пропаже ребенка.

Источник: https://www.gazeta.ru