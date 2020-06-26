Смертельная услуга

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Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой погиб 38-летний мужчина (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

По версии следствия, днем 20 июня 2020 года 38-летний мужчина обратился к индивидуальному предпринимателю за платной услугой по катанию на параплане на территории поселка Красная Поляна города Сочи. Однако, после взлета произошло сложение центрально части крыла параплана и его столкновение со склоном горы. В результате произошедшего 38-летний мужчина и 34-летний инструктор, находившийся с ним в тандеме, получили телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение. Между тем, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 23 июня 2020 года 38-летний мужчина скончался в больнице. Второй пострадавший находится в медицинском учреждении, где ему продолжают оказывать необходимую помощь.

В настоящее время по уголовному делу следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю