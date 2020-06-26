Разбойное нападение в Новороссийске

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Следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 49-летнего приезжего из Пермского края по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

По данным следствия, обвиняемый проник в домовладение потерпевшего, напал на мужчину, нанес ему несколько ударов, и, угрожая столовым прибором, потребовал выдать все имеющиеся денежные средства. Похитив мобильный телефон стоимостью около 4500 рублей, злоумышленник скрылся.

На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску