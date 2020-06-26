В Краснодаре супруги признаны виновными в убийстве женщины- почтальона в Выселковском районе

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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Ольге и Тимофею Фатеевым. Они признаны виновными в убийстве 37-летней женщины почтальона, совершенном группой лиц по предварительному сговору и сопряженном с разбоем (пп.«ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ), а также разбойном нападении на нее (п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что женщина работала почтальоном в отделении почтовой связи станицы Бузиновской. По версии следствия, днем 4 января 2019 года она получила под отчет более 96 тысяч рублей, которые должна была разнести по домам адресатам вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг. Около 14 часов почтальон пришла к дому супругов на улице Пролетарской, где должна была выдать Ольге Фатеевой пенсию по потере кормильца. Хозяйка дома пригласила ее в жилище, где также находился Тимофей Фатеев. Мужчина предложил супруге совершить убийство почтальона, чтобы завладеть находившимися при ней денежными средствами. Когда почтальон прошла в одну из комнат, Ольга Фатеева нанесла ей удар молотком в область головы, а Тимофей Фатеев накинул ей на шею шнур, которым они с супругой стали поочередно душить потерпевшую. После Фатеевы погрузили тело погибшей в свой автомобиль и отвезли на участок местности в районе реки «Бузинка», где спрятали, присыпав его ветками и землей. Смерть женщины наступила в результате асфиксии.

Приговором суда Ольге и Тимофею Фатеевым назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы каждому. Отбывать наказание Тимофею Фатееву надлежит в колонии строгого режима, а его супруге в колонии общего режима. Женщине также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/