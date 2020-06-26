В Сочи по инициативе прокуратуры в отношении местной жительницы, осуществившей фиктивную регистрацию иностранных граждан, возбуждено уголовное дело

/Криминал/

Прокуратура Центрального района г. Сочи провела проверку соблюдения миграционного законодательства.

Установлено, что 43-летняя местная жительница фиктивно, без намерения предоставлять жилое помещение, выступила принимающей стороной двух граждан Украины, тем самым осуществила фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан.

По данным фактам прокуратура района материалы проверки направила в орган дознания, по результатам рассмотрения которых в отношении вышеуказанного лица возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.

Прокуратура Центрального района г. Сочи разъясняет, что за фиктивную регистрацию граждан по месту жительства и (или) месту пребывания предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьями 322.2, 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/