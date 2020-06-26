Информационное сообщение пресс-службы Пограничного Управления ФСБ России по Краснодарскому краю

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Фигуранты уголовного дела, возбужденного Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в акватории Таманского залива Азовского моря, попытались обжаловать решение Темрюкского районного суда.

Краснодарский краевой суд приговор Темрюкского районного суда оставил без изменений, апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения.

Напомним, что в апреле 2019 года в акватории Таманского залива Азовского моря в районе Косы Чушка сотрудниками Пограничного управления выявлены 2 гражданина РФ, которые осуществляли незаконную добычу водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий лова (вентерей). У браконьеров было изъято: «бычок» - 1590 экз., «черноморская атерина» - 3 910 экз., «креветка» - 7019 экз., а также орудия и средства лова. Ущерб водным биологическим ресурсам превысил 900 000 рублей.

Осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей каждому, кроме того они солидарно компенсируют причиненный ущерб государству в полном объеме.

Источник: http://ps.fsb.ru/department.htm