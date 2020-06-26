По факту контрабанды наркотических средств краснодарские таможенники возбудили уголовное дело

/Криминал/

Сотрудники Краснодарской таможни совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю в ходе реализации оперативной информации выявили международное почтовое отправление из Китая в адрес жителя Кубани.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в посылке массой 1 кг было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета, которое мужчина планировал реализовать через тайники-закладки, поскольку оно запрещено к свободной продаже.

По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является сильнодействующим веществом «Прегабалин» общей массой более 997,1 грамма. Перемещение его через таможенную границу ограничено законодательством Российской Федерации.

При обыске квартиры подозреваемого обнаружено и изъято 24 свертка с тем же сильнодействующим веществом общей массой более 25,28 грамма, готовых к продаже. Со слов мужчины изъятое являлось остатками вещества, которое он получил в международном почтовом отправлении из Китая двумя неделями ранее.

В отношении жителя Кубани Краснодарской таможней было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ, связанная с незаконным перемещением через государственную границу Российской Федерации». Если вина мужчины будет доказана, ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы, сроком от 3 до 7 лет.

Источник: http://yutu.customs.ru/folder/12056