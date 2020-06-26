В Сочи прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 22-летней уроженки Челябинской области

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Прокурор Хостинского района города Сочи утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летней уроженки города Магнитогорска Челябинской области.

Органом предварительного расследования она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства).

По версии следствия, в середине 2019 года девушка приехала в город Сочи на постоянное место жительства, однако, не найдя подходящего места работы с достаточной для нее заработной платой, решила заработать на незаконной продаже наркотических средств.

Для этого она посредством сети «Интернет» и популярных мессенджеров вступила в сговор с неустановленным лицом, от которого получала наркотическое средство синтетического происхождения для дальнейшей фасовки и организации тайниковых закладок на территории города, с целью последующего сбыта.

В апреле 2020 года в ходе размещения таких закладок девушка была задержана сотрудниками полиции и у нее изъято более 50 приготовленных к незаконному сбыту свертков с наркотиком, общей массой более 50 граммов, что составляет крупный размер.

Прокурор уголовное дело направил в Хостинский районный суд г. Сочи для рассмотрения по существу.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция за совершение указанного преступления предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/