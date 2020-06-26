На Кубани возбуждено уголовное дело о мошенничестве

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В производстве следственного отдела ОМВД России по Кущевскому району находится уголовное дело, возбужденное в отношении 46-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Установлено, что подозреваемая, являясь директором и главным бухгалтером муниципального учреждения в течение трех лет оформляла приказы, содержащие заведомо ложные сведения о начислении ей премий, компенсаций и иных выплат, связанных с осуществлением трудовой деятельности. Таким образом, женщина подозревается в хищении около полумиллиона рублей. Похищенные денежные средства злоумышленница зачисляла на свой банковский счет и распоряжалась ими по своему усмотрению

Факт противоправной деятельности подозреваемой выявлен сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

На период предварительного следствия женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa