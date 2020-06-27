С начала года южнороссийскими таможенниками изъято более 11 кг наркотиков

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26 июня – международный день борьбы с наркотиками. Незаконное перемещение наркотических средств и их дальнейшее распространение на территории Российской Федерации создает угрозу безопасности государства.

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Южной оперативной таможни (ОБКН ЮОТ) за истекший период 2020 года возбудили 5 уголовных дел по статье 229.1 УК РФ, 1 уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. Изъято из незаконного оборота более 500 граммов наркотических средств, более 6 кг сильнодействующих веществ.

Также ОБКН ЮОТ курирует данную работу в регионе деятельности Южного таможенного управления. За прошедший период 2020 года Астраханской таможней возбуждено 4 уголовных дела по статье 229.1 УК РФ, 1 уголовное дело по статье 226.1 УК РФ, изъято из незаконного оборота 90,301 грамма наркотических средств, 464 грамма сильнодействующих веществ. Новороссийской таможней возбуждено 2 уголовных дела по статье 229.1 УК РФ, 5 уголовных дел по статье 226.1 УК РФ, иными органами возбуждено 1 уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. Изъято из незаконного оборота 123,9 грамма наркотических средств, 228,81 грамма сильнодействующих веществ. Остальные таможни региона возбудили 13 уголовных дел, изъяли из незаконного оборота более 218 граммов наркотических средств, 2,9 кг сильнодействующих веществ.

Анализ обстановки на юге России показывает, что за прошедший период текущего года перемещение наркотических средств и сильнодействующих веществ на территорию Российской Федерации осуществлялось через международные почтовые отправления.

Так, одним из крупнейших задержаний подконтрольных веществ является задержание, произведенное в городе Ростове- на-Дону сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Южной оперативной таможни при силовом обеспечении СОБР Южной оперативной таможни. Таможенники выявили канал поставки в РФ сильнодействующих веществ с использованием международных почтовых отправлений из Республики Казахстан. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято более 6 кг запрещённых к свободному обороту медицинских препаратов, в состав которых входит сильнодействующее вещество «сибутрамин». В отношении гражданки РФ, заказавшей и получившей эту посылку, возбуждённо уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Источник: http://yutu.customs.ru/folder/12062