В Новороссийске двоим приезжим предъявлено обвинение в краже

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Двое приезжих из Красноярского края и Омской области в возрасте 28 и 35 лет похитили с торговой витрины в супермаркете 12 бутылок оливкового масла. Сумма ущерба составила около трех тысяч рублей.

В производстве следственного отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное в отношении двоих приезжих граждан в возрасте 28 и 35 лет по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

С заявлением о хищении товаров обратился руководитель сетевого магазина. Заявитель пояснил полицейским, что с витрины торговой точки пропали бутылки с оливковым маслом. Сумма ущерба составила около трех тысяч рублей.

По указанному адресу прибыли сотрудники полиции. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, опросили персонал магазина и установили, что неизвестные поместили товары в рюкзак и скрылись с места преступления.

Сотрудники полиции составили ориентировку на розыск предполагаемых злоумышленников и передали ее всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение злоумышленников. Двоих мужчин задержали на одной из улиц города и доставили в отдел полиции.

Установлено, что похищенное оливковое масло мужчины продали, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

На основании собранных следствием доказательств противоправной деятельности, мужчинам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деликта. В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску