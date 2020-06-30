В Мостовском районе осужден местный житель, обвиняемый в совершении тяжких преступлений

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Прокурор Мостовского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летненго местного жителя Сергея Андрианова.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти), п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее воспитание ребенка, соединенное с жестоким обращением), ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

Как установлено в судебном заседании, 13 марта 2018 года, мужчина, находясь в своем домовладении на территории Мостовского района, на почве ревности избил деревянной палкой по различным частям тела свою 38-летнюю жену, после чего задушил её.

В ходе осмотра домовладения сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено и изъято наркотическое средство, принадлежащее Адрианову; также в период с июля 2017 года по 13 марта 2018 года выявлены факты жестокого обращения с 8-летней дочерью под видом применения к ней мер воспитательного характера.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 13 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима. С дополнительным наказанием в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

Кроме того, с осужденного в пользу потерпевших взыскано 2 миллиона рублей компенсации морального вреда.

В настоящее время ребенок находится под опекой бабушки и проживает в Вологодской области.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru