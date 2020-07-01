В Сочинском национальном парке демонтируют незаконно установленный шлагбаум

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Вчера, 30 июня, Хостинским районным судом города Сочи было вынесено решение по делу о незаконно установленном шлагбауме на пути к Агурскому ущелью и водопадам.

Суд удовлетворил иск физического лица против ООО «Кавказский аул». Решением суда шлагбаум подлежит немедленному демонтажу.

В ближайшее время начнутся работы по демонтажу шлагбаума. На данный момент с места события был эвакуирован автомобиль, перегородивший проезд к объекту. Машина имеет отношение к ООО «Кавказский аул».

Администрация ФГБУ «Сочинский национальный парк» крайне возмущена сложившейся ситуацией. На данный момент на арендатора составлен административный протокол по поводу незаконного взимания денег, а также протокол по факту нарушения правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях (ст. 8.39 КоАП РФ). Рассматривается вопрос о расторжении договора аренды земельного участка с предпринимателем. Проверку деятельности предпринимателя проводит прокуратура, полиция, ФСБ.

Напоминаем, что согласно перечню платных услуг, оказываемых парком, вход на обустроенные природные комплексы, экологические тропы и туристические маршруты ФГБУ «Сочинский национальный парк» — платный. Стоимость посещения одного человека — 100 рублей.

Порядок определения платы, взимаемой за посещение физическими лицами территорий национальных парков в целях туризма и отдыха, установлен на основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 апреля 2015 г. №174.

Источник: Пресс-служба ФГБУ «Сочинский национальный парк»