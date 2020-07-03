Сегодня в Геленджикском городском суде прокурор края Сергей Табельский поддержал обвинение по особо тяжкому преступлению против личности

/Криминал/

Прокурор края Сергей Табельский поддержал обвинение по особо тяжкому преступлению против личности.

Сегодня, 1 июля 2020 года, Геленджикский городской суд, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем, вынес приговор в отношении 47-летнего Руслана Гафарова, который признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В суде установлено, что днём 16 февраля 2020 года 43-летний потерпевший пришел домой к Гафарову, проживающему по адресу: г. Геленджик, х. Широкая щель, ул. Садовая, д. 8, где они стали распивали алкоголь.

В ходе распития спиртного между ними произошел словесный конфликт, на почве возникших личных неприязненных отношений, после чего Гафаров нанес не менее восьми ударов в область лица приятеля, повалил на пол и стал душить потерпевшего до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, назначил виновному 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru