Задержана женщина, обвиняемая в особо тяжком преступлении в отношении малолетнего

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Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю в ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 10 мая 2019 года 9-летнего жителя станицы Баговской Мостовского района задержана 28- летняя местная жительница. Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы Мостовского района днём 10 мая 2019 года поступило сообщение о безвестном исчезновении 9-летнего местного жителя. Согласно полученной информации, 10 мая 2019 года около 13 часов мальчик вышел из дома в станице Баговской и не вернулся. По данному факту СУ СК России по Краснодарскому краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных следователем совместно со следователем- криминалистом краевого управления СК России следственных действий и проведенных УУР ГУ МВД РФ по краю оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность 28-летней сожительницы дяди пропавшего мальчика к его убийству, и она была задержана. Со слов обвиняемой, днем 10 мая 2019 года малолетний пришел к ней домой на улицу Богатырскую. Находясь в домовладении, мальчик громко слушал музыку, чем мог разбудить спавших детей женщины. Обвиняемая стала предъявлять мальчику претензии по данному поводу, в связи с чем между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленница задушила малолетнего мальчика. В последующем она скрыла следы совершенного преступления.

В настоящее время в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователем проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. С целью определения точной причины смерти потерпевшего назначена судебно- медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/