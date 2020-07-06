В Новороссийске направлено в суд уголовное дело о краже

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35-летний житель Кореновска похитил у своей знакомой денежные средства в сумме 10000 рублей.

Следственным отделом ОП Восточного района УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего жителя Кореновска по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

По данным следствия, обвиняемый, воспользовавшись доверительными отношениями с потерпевшей, похитил из ее домовладения денежные средства в сумме около 10 000 рублей.

На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следственным отделом ОП Восточного района УМВД России по городу Новороссийску собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/