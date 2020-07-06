В Выселковском районе по инициативе прокурора в отношении руководителя коммерческой организации, участвующего в реализации национального проекта «Образование», возбуждено уголовное дело

/Криминал/

Прокуратура Выселковского района провела проверку соблюдения требований бюджетного законодательства при реализации национального проекта «Образование», в ходе которой установила факт ненадлежащего исполнения требований заключенного муниципального контракта на поставку интерактивного оборудования для нужд образовательного учреждения.

Изучением характеристик поставленного оборудования установлено его не соответствие утвержденной спецификации и техническому заданию, являющейся неотъемлемой частью контракта, что привело к невозможности его использования в учебном процессе и причинению материальный ущерб на сумму более 350 тыс. рублей.

По данному факту материалы проверки в порядке прокурор района направил следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя коммерческой организации.

По результатам доследственной проверки органом полиции в отношении генерального директора организации - поставщика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура района взяла на контроль.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/