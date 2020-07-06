Суд назначил журналистке Светлане Прокопьевой штраф 500 000 рублей

/Криминал/

Псковский областной суд признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма. Однако суд не стал удовлетворять требование обвинение дать журналистке шесть лет колонии и ограничился штрафом, но весьма серьезным - 500 000 рублей.

Напомним, что поводом к возбуждению уголовного дела послужило высказывание Прокопьевой в эфире "Эхо Москвы в Пскове". Она рассуждала о причинах, побудивших 17-летнего подростка пойти на совершение теракта в здании ФСБ в Архангельске и заявила, что в этом может быть виновно государство. Следствие решило, что это является оправданием терроризма.

Напомним, что несколько десятков изданий выступило в защиту Прокопьевой, целый ряд общественных деятелей и правозащитников объяснили, что вины журналистки нет, она выполняла свой долг и имела право анализировать причины произошедшего теракта.

Помимо штрафа суд постановил изъять ноутбук журналистки в пользу государства. Решение суда в зале было встречено криками "Позор". Защита Прокопьевой уже заявила, что будет обжаловать решение суда.

Источник: https://www.mk.ru/