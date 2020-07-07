Экс-чиновник украл деньги у больного раком мальчика: ребенок скончался

/Криминал/

Вопиющий случай произошел в Северной Осетии. Там скончался больной раком крови мальчик Али Беков. Ему было девять лет.

"Сегодня в два часа ночи нашего Тигренка не стало. Он ждал 7 месяцев. Но мы не успели", — сообщили родители ребенка в официальном аккаунте сбора средств на его лечение.

Со страшным недугом малыш боролся с четырех лет. Ему даже удалось временно победить болезнь. Тем не менее, чуть меньше года назад у него случился рецидив.

Родители начали сбор средств на лечение. Деньги приходили едва ли не со всего мира. Однако надеждам не суждено было сбыться из-за мошенников, которые украли часть средств, сообщает сайт KP.RU.

По словам мамы Ларисы Бековой, по номеру для сбора средств ей позвонил мужчина. Он пообещал покрыть все расходы на лечение. Времени для сбора средств оставалось немного, и женщины с радостью назвала номера карт.

Потом аферисты утверждали, что первый платеж в размере 4 миллионов рублей якобы завис. Они попросили продиктовать код из СМС. Это позволило мошенникам снять со счета 500 тысяч рублей. Сделали они это в Оренбургской области.

Более того, по данным полиции, звонивший оказался бывшим чиновником. Он был экс-директором областного фонда детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время он уже находится в местах лишения свободы.

Деньги уже вернули на счет мальчика. Как оказалось, мальчику нужно было около 54 миллионов для клеточной CART CD22 терапии в США. Однако родители смогли собрать только 7,5 миллиона рублей. Теперь семья скончавшегося мальчика намерена передать собранные деньги в фонд помощи больных раком детей.

Источник: https://www.mk.ru/