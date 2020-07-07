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ФСБ заявила о связях задержанного советника главы "Роскосмоса" с НАТО

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, которого ранее задержали в Москве, мог работать на одну из спецслужб НАТО. Об этом заявили в ФСБ России.

Теперь в отношении экс-журналиста "Коммерсанта" возбудили уголовное дело по статье "Госизмена". Сафронов подозревается в том, что он передавал НАТО секретные сведения о "военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации".

За госизмену Сафронову грозит до 20 лет колонии.

Ранее в "Роскосмосе" подтвердили задержание советника гендиректора госкорпорации Ивана Сафронова. До этого стало известно о задержании бывшего журналиста газеты "Коммерсант". Оттуда его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / Криминал

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