В Абинском районе депутат подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан

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Руководителем следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Совета Ольгинского сельского поселения Абинского района. Она подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан в своем домовладении (ст.322.3 УК РФ). Кроме того, 39-летний сын женщины подозревается в пособничестве матери в совершении данного преступления (ч.5 ст.33, ст.322.3 УК РФ).

По данным следствия, не позднее февраля 2020 года к мужчине обратились трое иностранных граждан с просьбой поспособствовать им в оформлении фиктивной регистрации на территории Абинского района. Фигурант согласился и предложил своей матери составить соответствующие документы о том, что данные лица, якобы будут проживать в ее домовладении в хуторе Ленинском. Женщина согласилась, и, получив от родственника паспорта данных иностранных граждан, в феврале 2020 года подала в органы ФМС России по Абинскому району через многофункциональный центр свое заявление о том, что указанные лица будут, якобы, фактически проживать у нее дома. Между тем, подозреваемой было достоверно известно, что постановка иностранцев на учет является фиктивной, и по указанному ей адресу они проживать не будут.

В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/