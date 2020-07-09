Полицейские Новороссийска задержали подозреваемую в краже

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28-летняя продавец магазина похитила 60 000 рублей у приезжего из соседней республики, которые он забыл в торговой точке после совершения покупки.

В дежурную часть отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску с сообщением о краже обратился приезжий из соседней республики. Мужчина пояснил полицейским, что после совершения покупки в одном из продуктовых магазинов города он забыл в предкассовой зоне конверт с денежными средствами в сумме 60 000 рублей, а вернувшись, не обнаружил его на месте.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в торговой точке.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы. 26-летнюю приезжую из соседнего государства сотрудники уголовного розыска задержали по месту временного проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Следствием установлено, что подозреваемая умышленно скрыла от потерпевшего забытый им конверт с деньгами и при повторном обращении мужчины в магазин не вернула ему оставленные наличные. Похищенные денежные средства правоохранители изъяли и вернули заявителю.

В настоящее время следственным отделом полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску